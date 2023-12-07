11 тис. убитими – втрати РФ за місяць на Харківщині та сусідніх напрямках

В ОСУВ “Хортиця” підбили підсумки листопада. Про великі втрати росіян на Лимано-Куп’янському та сусідньому Бахмутському напрямках в етері нацмарафону повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Лише в нашій смузі відповідальності, ОСУВ “Хортиця”, за листопад місяць росіяни втратили 10 980 військовослужбовців. Це тільки те, що їм потрібно в нашій смузі відновити. Це дуже велика кількість людей. Крім того, було знищено понад 1100 одиниць техніки, з яких пошкоджено або знищено 128 танків, 208 бойових броньованих машин та близько 260 гармат та мінометів різних калібрів“, – повідомив Фітьо.

За його словами, лінія фронту, попри погоду, залишається активною по всій довжині. Росіяни постійно змушені перекидати підкріплення, проводячи приховану мобілізацію.

Лише минулої доби армія РФ провела 13 атак на Лимано-Куп’янському напрямку (сім із них – на Харківщині).

“671 раз було обстріляно ворожою артилерією українських захисників, однак вдалося знищити 324 окупанти та 37 одиниць ворожої військової техніки, серед яких п’ять танків та чотири БМП-2”, – поінформував Фітьо.