На Харківщині відбили сім атак армії РФ за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли області.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб.

Загалом на фронті в Україні минулої доби сталося 91 бойове зіткнення.

Під обстрілами з артилерії було 160 населених пунктів, у тому числі в Харківській області. По трьох населених пунктах регіону (Синьківці, Іванівці та Піщаному) ворог завдав авіаударів.

Загалом по території України армія РФ двічі вдарила ракетами та завдала 80 авіаударів, а також здійснила 85 обстрілів з РСЗВ.

“З початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БпЛА”, – зазначили в Генштабі.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетники підбили один гелікоптер, один ЗРК, вдарили по трьох районах зосередження окупантів, одному їхньому складу боєприпасів та двом засобам артилерії.