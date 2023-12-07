На Харківщині відбили сім атак армії РФ за добу – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли області.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області“, – повідомив Генштаб.
Загалом на фронті в Україні минулої доби сталося 91 бойове зіткнення.
Під обстрілами з артилерії було 160 населених пунктів, у тому числі в Харківській області. По трьох населених пунктах регіону (Синьківці, Іванівці та Піщаному) ворог завдав авіаударів.
Загалом по території України армія РФ двічі вдарила ракетами та завдала 80 авіаударів, а також здійснила 85 обстрілів з РСЗВ.
“З початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БпЛА”, – зазначили в Генштабі.
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Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетники підбили один гелікоптер, один ЗРК, вдарили по трьох районах зосередження окупантів, одному їхньому складу боєприпасів та двом засобам артилерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли області".