На Харьковщине отбили семь атак армии РФ за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах области.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб.
В целом на фронте в Украине за минувшие сутки произошло 91 боевое столкновение.
Под обстрелами из артиллерии были 160 населенных пунктов, в том числе — в Харьковской области. По трем населенным пунктам региона (Синьковке, Ивановке и Песчаному) враг нанес авиаудары.
В целом по территории Украины армия РФ дважды ударила ракетами и нанесла 80 авиаударов, а также совершила 85 обстрелов из РСЗО.
«С начала текущих суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 ударных БПЛА», — отметили в Генштабе.
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Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетчики подбили один вертолет, один ЗРК, ударили по трем районам сосредоточения оккупантов, одному их складу боеприпасов и двум средствам артиллерии.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах области".