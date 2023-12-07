На Харьковщине отбили семь атак армии РФ за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах области.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — сообщил Генштаб.

В целом на фронте в Украине за минувшие сутки произошло 91 боевое столкновение.

Под обстрелами из артиллерии были 160 населенных пунктов, в том числе — в Харьковской области. По трем населенным пунктам региона (Синьковке, Ивановке и Песчаному) враг нанес авиаудары.

В целом по территории Украины армия РФ дважды ударила ракетами и нанесла 80 авиаударов, а также совершила 85 обстрелов из РСЗО.

«С начала текущих суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 ударных БПЛА», — отметили в Генштабе.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один — по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Ракетчики подбили один вертолет, один ЗРК, ударили по трем районам сосредоточения оккупантов, одному их складу боеприпасов и двум средствам артиллерии.