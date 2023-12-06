Вертолет РФ уничтожили бойцы ВСУ ракетой HIMARS в Харьковской области (видео)
На Купянском направлении из американской реактивной установки HIMARS обезвредили российский вертолет, сообщил СтратКом ВСУ.
Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины «принимал» личный состав российского транспортного вертолета.
Пилоты БПЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS. Правда, перед ударом Ми-8 обнаружил украинский разведывательный беспилотник, который затем скорректировал огонь. Но это его не уберегло.
Снаряд ударил рядом с вертолетом, что, вероятно, привело к значительным повреждениям машины от обломков.
«Наши источники утверждают, что вертолет был функционально уничтожен», — отметили военные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Himars, вертолет, ВСУ, купянское направление, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 21:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении из американской реактивной установки HIMARS обезвредили российский вертолет, сообщил СтратКом ВСУ.".