Гелікоптер РФ епічно знищили бійці ЗСУ ракетою HIMARS на Харківщині (відео)
На Куп’янському напрямку з американської реактивної установки HIMARS знешкодили російський гелікоптер, повідомив СтратКом ЗСУ.
Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України «приймав» особовий склад російського транспортного гелікоптера.
Пілоти БПЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS. Перед ударом екіпаж Ми-8 виявив український розвідувальний дрон. Але це його не вберегло.
Снаряд вдарив поряд із гелікоптером, що, ймовірно, спричинило значні пошкодження машини від уламків.
“Наші джерела стверджують, що гелікоптер був функціонально знищений”, – зазначили військові.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Himars, вертолет, ЗСУ, купянское направление, рф, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 21:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку з американської реактивної установки HIMARS знешкодили російський гелікоптер, повідомив СтратКом ЗСУ.".