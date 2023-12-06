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Гелікоптер РФ епічно знищили бійці ЗСУ ракетою HIMARS на Харківщині (відео)

Події 21:56   06.12.2023
Оксана Якушко
Гелікоптер РФ епічно знищили бійці ЗСУ ракетою HIMARS на Харківщині (відео)

На Куп’янському напрямку з американської реактивної установки HIMARS знешкодили російський гелікоптер, повідомив СтратКом ЗСУ.

Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України «приймав» особовий склад російського транспортного гелікоптера.

Пілоти БПЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS. Перед ударом екіпаж Ми-8 виявив український розвідувальний дрон. Але це його не вберегло.

 

Снаряд вдарив поряд із гелікоптером, що, ймовірно, спричинило значні пошкодження машини від уламків.

“Наші джерела стверджують, що гелікоптер був функціонально знищений”, – зазначили військові.

Читайте також: HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 21:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку з американської реактивної установки HIMARS знешкодили російський гелікоптер, повідомив СтратКом ЗСУ.".