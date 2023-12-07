11 тыс. убитыми — потери РФ за месяц на Харьковщине и соседних направлениях

В ОСГВ «Хортица» подвели итоги ноября. Про большие потери россиян на Лимано-Купянском и соседнем Бахмутском направлениях в эфире нацмарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Только в нашей полосе ответственности, ОСГВ «Хортица», за ноябрь месяц россияне потеряли 10 980 военнослужащих. Это только то, что им нужно восстановить в нашей полосе. Это очень большое количество людей. Кроме того, было уничтожено более 1100 единиц техники, из которых повреждено или уничтожено 128 танков, 208 боевых бронированных машин и около 260 орудий и минометов разных калибров», — сообщил Фитьо.

По его словам, линия фронта, несмотря на погоду, остается активной по всей протяженности. Россияне постоянно вынуждены перебрасывать подкрепления, проводя скрытую мобилизацию.

Только за минувшие сутки армия РФ провела 13 атак на Лимано-Купянском направлении (семь из них — на Харьковщине).

«671 раз были обстреляны вражеской артиллерией украинские защитники, но, тем не менее, удалось уничтожить 324 оккупанта и 37 единиц вражеской военной техники, среди которых пять танков и четыре БМП-2», — проинформировал Фитьо.