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У метро Харкова пропонують роботу: які є вакансії

Суспільство 14:43   13.12.2023
Вікторія Яковенко
У метро Харкова пропонують роботу: які є вакансії Фото: КП “Харківський метрополітен”

КП «Харківський метрополітен» пропонує роботу жителям міста.

У КП повідомили, що наразі актуальні вакансії:

– машиніст бульдозера 6 розряду;

– машиніст екскаватора 6 розряду.

У КП також опублікували вимоги до кандидатів: посвідчення водія, професійно-технічна освіта відповідного напрямку, наявний стаж роботи за фахом, дійсний військово-обліковий  документ.

Контактний телефон: (050) 956-10-05 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківський метрополітен» пропонує роботу жителям міста.".