У метро Харкова пропонують роботу: які є вакансії
Фото: КП “Харківський метрополітен”
КП «Харківський метрополітен» пропонує роботу жителям міста.
У КП повідомили, що наразі актуальні вакансії:
– машиніст бульдозера 6 розряду;
– машиніст екскаватора 6 розряду.
У КП також опублікували вимоги до кандидатів: посвідчення водія, професійно-технічна освіта відповідного напрямку, наявний стаж роботи за фахом, дійсний військово-обліковий документ.
Контактний телефон: (050) 956-10-05 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківський метрополітен» пропонує роботу жителям міста.".