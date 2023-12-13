У метро Харкова пропонують роботу: які є вакансії

КП «Харківський метрополітен» пропонує роботу жителям міста.

У КП повідомили, що наразі актуальні вакансії:

– машиніст бульдозера 6 розряду;

– машиніст екскаватора 6 розряду.

У КП також опублікували вимоги до кандидатів: посвідчення водія, професійно-технічна освіта відповідного напрямку, наявний стаж роботи за фахом, дійсний військово-обліковий документ.

Контактний телефон: (050) 956-10-05 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).