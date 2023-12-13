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В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии

Общество 14:43   13.12.2023
Виктория Яковенко
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии КП «Харьковский метрополитен»

КП «Харьковский метрополитен» предлагает работу жителям города.

В КП сообщили, что актуальны вакансии:

— машинист бульдозера 6 разряда;

— машинист экскаватора 6 разряда.

В КП также опубликовали требования к кандидатам: водительское удостоверение, профессионально-техническое образование соответствующего направления, имеющийся стаж работы по специальности, действительный военно-учетный документ.

Контактный телефон: (050) 956-10-05 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» предлагает работу жителям города.".