В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии

КП «Харьковский метрополитен» предлагает работу жителям города.

В КП сообщили, что актуальны вакансии:

— машинист бульдозера 6 разряда;

— машинист экскаватора 6 разряда.

В КП также опубликовали требования к кандидатам: водительское удостоверение, профессионально-техническое образование соответствующего направления, имеющийся стаж работы по специальности, действительный военно-учетный документ.

Контактный телефон: (050) 956-10-05 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).