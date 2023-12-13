В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
КП «Харьковский метрополитен»
КП «Харьковский метрополитен» предлагает работу жителям города.
В КП сообщили, что актуальны вакансии:
— машинист бульдозера 6 разряда;
— машинист экскаватора 6 разряда.
В КП также опубликовали требования к кандидатам: водительское удостоверение, профессионально-техническое образование соответствующего направления, имеющийся стаж работы по специальности, действительный военно-учетный документ.
Контактный телефон: (050) 956-10-05 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, КП, метро, работа, робота, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» предлагает работу жителям города.".