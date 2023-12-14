Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN

До того, як війна між Ізраїлем і Хамасом захопила практично всю увагу міжнародної спільноти, російське вторгнення в Україну було найгострішою кризою, яку дипломати намагалися вирішити, пише CNN. Проте сьогодні країни-члени ЄС дедалі частіше виявляють втому від війни.

У Брюсселі цей тиждень намітили як важливий момент для євроінтеграції України, оскільки країни-члени ЄС зустрічаються на своєму завершальному саміті Ради цього року, щоб дати зелене світло як збільшенню фінансування Києва, так і нарешті початку переговорів про членство України в блоці. Все це поставлене під сумнів однією країною-членом ЄС: Угорщиною.

Прем’єр-міністр Угорщини – популіст Віктор Орбан вже давно став проблемною дитиною №1 у Західній Європі. Ще до війни в Україні Угорщина регулярно вимагала викуп від інших країн ЄС. Більшість важливих рішень Брюсселя потребують одноголосного схвалення всіх 27 держав-членів. Це означає, що кожна країна – член ЄС фактично має право вето, щоб заблокувати основну політику ЄС, наприклад, відправити мільярди євро до країни, яку роздирає війна, або впустити цю країну до клубу.

Теоретично, це вето слід використовувати лише в тому випадку, якщо держава-член має реальні заперечення проти флагманської політики ЄС, але її все частіше використовують як інструмент для політичних лідерів, щоб досягти того, чого вони хочуть. Орбан зазвичай робить це для того, щоб домогтися грошей від центральних фондів ЄС, які Брюссель утримує для Угорщини за різні необачні дії – наприклад, підрив верховенства закону або швидке та безвідповідальне втручання в основні права ЄС для громадян ЛГБТ+.

Зважаючи на все, так воно і є цього тижня, оскільки дипломати та чиновники ЄС провели початок тижня, ведучи переговори про виділення мільярдів євро для Угорщини, які раніше заморозили через проблеми з корупцією та верховенством закону.

Цілком імовірно, що це питання буде певною мірою вирішене, і що ЄС зможе завершити тиждень пресконференцією, присвяченою продовженню підтримки України та її шляху до вступу до блоку.

Але для деяких українських та західних чиновників, які тісно співпрацюють з Києвом, цей епізод є лише черговим свідченням того, що відбувається – втоми від України.

Старший радник президента України Зеленського заявив CNN, що оскільки в очах України приєднання до ЄС безпосередньо пов’язане з членством у НАТО, будь-яке коливання з боку її європейських союзників є «поганим сигналом, який спонукає РФ продовжувати агресію».

Високопосадовець НАТО, який працює безпосередньо з Україною, сказав CNN, що це прояв довгострокової тенденції до гіршого результату: Захід втрачає увагу до України.

Щоб отримати більше доказів цього, достатньо поглянути на дебати, які зараз відбуваються у Вашингтоні щодо фінансування України.

До кінця тижня ЄС, безперечно, скаже щось позитивне про Україну. Гроші будуть надіслані, переговори про приєднання продовжаться. І, звичайно ж, ЄС протистоятиме заявам про втому України, повідомивши вам, скільки саме грошей та допомоги вони відправили Києву.

Але важко позбутися відчуття, що західні союзники України – навіть у Європі – втрачають інтерес до того, що колись було їхнім головним пріоритетом. І якщо навіть європейці втрачають інтерес до сухопутної війни на своєму континенті, що має думати решта світу?

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