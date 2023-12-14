Европейские союзники теряют внимание к Украине и подводят ее – CNN

До того как война между Израилем и Хамасом захватила практически все внимание международного сообщества, российское вторжение в Украину было самым острым кризисом, который дипломаты пытались разрешить, пишет CNN. Однако сегодня страны-члены ЕС все чаще проявляют усталость от войны.

В Брюсселе эту неделю наметили как важный момент для евроинтеграции Украины, поскольку страны-члены ЕС встречаются на своем заключительном саммите Совета в этом году, чтобы дать зеленый свет как увеличению финансирования Киева, так и, наконец, началу переговоров о членстве Украины в блоке. Все это поставлено под сомнение одной страной-членом ЕС: Венгрией.

Премьер-министр Венгрии — популист Виктор Орбан уже давно стал проблемным ребенком №1 в Западной Европе. Еще до войны на Украине Венгрия регулярно требовала выкуп от остальных стран ЕС. Большинство важных решений, принимаемых Брюсселем, требуют единогласного одобрения всех 27 государств-членов. Это означает, что каждая страна — член ЕС фактически имеет право вето, чтобы заблокировать основную политику ЕС, например, отправить миллиарды евро в раздираемую войной страну или впустить эту страну в клуб.

Теоретически, это вето следует использовать только в том случае, если государство-член имеет реальные возражения против флагманской политики ЕС, но его все чаще используют в качестве инструмента для политических лидеров, чтобы добиться того, чего они хотят. Орбан обычно это делает для того, чтобы добиться денег от центральных фондов ЕС, которые Брюссель удерживает для Венгрии за различные неосмотрительные действия – например, подрыв верховенства закона или быстрое и безответственное вмешательство в основные права ЕС для граждан ЛГБТ+.

Судя по всему, так оно и есть на этой неделе, поскольку дипломаты и чиновники ЕС провели начало недели, ведя переговоры о выделении миллиардов евро для Венгрии, которые ранее заморозили из-за проблем с коррупцией и верховенством закона.

Вполне вероятно, что этот вопрос будет в некоторой степени решен, и что ЕС сможет завершить неделю пресс-конференцией, посвященной продолжающейся поддержке Украины и ее пути к вступлению в блок.

Но для некоторых украинских и западных чиновников, тесно сотрудничающих с Киевом, этот эпизод является лишь очередным свидетельством того, что происходит – усталости от Украины.

Старший советник президента Украины Зеленского заявил CNN, что, поскольку в глазах Украины присоединение к ЕС напрямую связано с членством в НАТО, любое колебание со стороны ее европейских союзников является «плохим сигналом, который побудит РФ продолжать агрессию».

Высокопоставленный представитель НАТО, работающий непосредственно с Украиной, сказал CNN, что это проявление долгосрочной тенденции к худшему результату: Запад теряет внимание к Украине.

Чтобы получить больше доказательств этого, достаточно взглянуть на дебаты, происходящие сейчас в Вашингтоне относительно финансирования Украины.

К концу недели ЕС, несомненно, скажет что-то позитивное об Украине. Деньги будут отправлены, переговоры о присоединении продолжатся. И, конечно же, ЕС будет противостоять заявлениям об усталости Украины, сообщив вам, сколько именно денег и помощи они отправили Киеву.

Но трудно отделаться от ощущения, что западные союзники Украины – даже в Европе – теряют интерес к тому, что когда-то было их главным приоритетом. И если даже европейцы теряют интерес к сухопутной войне на своем континенте, что должен думать остальной мир?

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