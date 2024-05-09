“Ми не знаємо точних сценаріїв” – Жорін про підготовку наступу РФ

Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни… Ми не знаємо точних сценаріїв – Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються… Упевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються… Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась.