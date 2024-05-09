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“Ми не знаємо точних сценаріїв” – Жорін про підготовку наступу РФ

Події 11:22   09.05.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
“Ми не знаємо точних сценаріїв” – Жорін про підготовку наступу РФ

Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни… Ми не знаємо точних сценаріїв – Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються… Упевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються… Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни… Ми не знаємо точних сценаріїв…".