“Ми не знаємо точних сценаріїв” – Жорін про підготовку наступу РФ
Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни… Ми не знаємо точних сценаріїв – Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються… Упевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються… Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась.
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- Категорії: Події, Сказано, Україна, Харків; Теги: війна, жорин, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:22;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни… Ми не знаємо точних сценаріїв…".