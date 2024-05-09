«Мы не знаем точных сценариев» — Жорин о готовящемся наступлении РФ
Фото: telegram Максима Жорина
Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны… Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся… Уверен, что с этим можем справиться. По крайней мере, военные готовятся… Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: война, жорин, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:22;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны… Мы не знаем точных сценариев — Харьков,…".