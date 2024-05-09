«Мы не знаем точных сценариев» — Жорин о готовящемся наступлении РФ

Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны… Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся… Уверен, что с этим можем справиться. По крайней мере, военные готовятся… Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась.