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«Мы не знаем точных сценариев» — Жорин о готовящемся наступлении РФ

Происшествия 11:22   09.05.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
«Мы не знаем точных сценариев» — Жорин о готовящемся наступлении РФ Фото: telegram Максима Жорина

Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны… Мы не знаем точных сценариев — Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся… Уверен, что с этим можем справиться. По крайней мере, военные готовятся… Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны… Мы не знаем точных сценариев — Харьков,…".