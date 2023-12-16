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Стало зле за кермом: у Харкові патрульні допомогли водію вантажівки

Суспільство 18:18   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Стало зле за кермом: у Харкові патрульні допомогли водію вантажівки Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові копи допомогли водію вантажівки, якому стало зле за кермом.

Учора, 15 грудня, копи Юлія Гавришева та Вячеслав Савка отримали повідомлення про те, що вантажівка порушує ПДР та виїхала на зустрічну смугу, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Прибувши на місце, небайдужі громадяни вже змогли зупинити вантажівку на узбіччі. Водію було зле», – додали в патрульній.

Чоловік був розгублений та мав ознаки інсульту. На місце копи викликали «швидку», надали домедичну допомогу та контролювали стан водія до приїзду медиків.

Чоловіка ушпиталили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 18:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові копи допомогли водію вантажівки, якому стало зле за кермом.".