Водія вантажівки з підробленими правами піймали патрульні у Харкові (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
15 грудня в Основ’янському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича вантажівки «SCANIA» підроблене водійське посвідчення.
Водія зупинили для перевірки, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
На посвідченні, яке чоловік надав для перевірки, були відсутні необхідні захисні елементи, а шрифт було нанесено недрукованим способом. Крім цього, згідно з базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина, зазначили правоохоронці.
Для встановлення обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня в Основ’янському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича вантажівки «SCANIA» підроблене водійське посвідчення.".