Водія вантажівки з підробленими правами піймали патрульні у Харкові (фото)

15 грудня в Основ’янському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича вантажівки «SCANIA» підроблене водійське посвідчення.

Водія зупинили для перевірки, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На посвідченні, яке чоловік надав для перевірки, були відсутні необхідні захисні елементи, а шрифт було нанесено недрукованим способом. Крім цього, згідно з базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина, зазначили правоохоронці.

Для встановлення обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.