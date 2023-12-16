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Водія вантажівки з підробленими правами піймали патрульні у Харкові (фото)

Суспільство 15:24   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Водія вантажівки з підробленими правами піймали патрульні у Харкові (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

15 грудня в Основ’янському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича вантажівки «SCANIA» підроблене водійське посвідчення.

Водія зупинили для перевірки, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На посвідченні, яке чоловік надав для перевірки, були відсутні необхідні захисні елементи, а шрифт було нанесено недрукованим способом. Крім цього, згідно з базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина, зазначили правоохоронці.

Для встановлення обставин  на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня в Основ’янському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича вантажівки «SCANIA» підроблене водійське посвідчення.".