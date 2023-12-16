Водителя грузовика с поддельными правами поймали патрульные в Харькове (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
15 декабря в Основянском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя грузовика «SCANIA» поддельное водительское удостоверение.
Водителя остановили для проверки, сообщают в Управлении патрульной полиции Харьковской области.
На удостоверении, которое мужчина предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен непечатным способом. Кроме этого, согласно базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина, отметили правоохранители.
Для установления обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря в Основянском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя грузовика «SCANIA» поддельное водительское удостоверение.".