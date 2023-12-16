Водителя грузовика с поддельными правами поймали патрульные в Харькове (фото)

15 декабря в Основянском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя грузовика «SCANIA» поддельное водительское удостоверение.

Водителя остановили для проверки, сообщают в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

На удостоверении, которое мужчина предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен непечатным способом. Кроме этого, согласно базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина, отметили правоохранители.

Для установления обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.