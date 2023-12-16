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Водителя грузовика с поддельными правами поймали патрульные в Харькове (фото)

Общество 15:24   16.12.2023
Виктория Яковенко
Водителя грузовика с поддельными правами поймали патрульные в Харькове (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

15 декабря в Основянском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя грузовика «SCANIA» поддельное водительское удостоверение.

Водителя остановили для проверки, сообщают в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

На удостоверении, которое мужчина предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен непечатным способом. Кроме этого, согласно базам данных удостоверение зарегистрировано на другого гражданина, отметили правоохранители.

Для установления обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря в Основянском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя грузовика «SCANIA» поддельное водительское удостоверение.".