Стало плохо за рулем: в Харькове патрульные помогли водителю грузовика

В Харькове копы помогли водителю грузовика, которому стало плохо за рулем.

Вчера, 15 декабря, копы Юлия Гавришева и Вячеслав Савка получили сообщение о том, что грузовик нарушает ПДД и выехал на встречную полосу, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Прибыв на место, неравнодушные граждане уже смогли остановить грузовик на обочине. Водителю было плохо», — добавили в патрульной.

Мужчина был растерян и имел признаки инсульта. На место копы вызвали «скорую», оказали домедицинскую помощь и контролировали состояние водителя до приезда медиков.

Мужчину госпитализировали.