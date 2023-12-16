Стало плохо за рулем: в Харькове патрульные помогли водителю грузовика
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове копы помогли водителю грузовика, которому стало плохо за рулем.
Вчера, 15 декабря, копы Юлия Гавришева и Вячеслав Савка получили сообщение о том, что грузовик нарушает ПДД и выехал на встречную полосу, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Прибыв на место, неравнодушные граждане уже смогли остановить грузовик на обочине. Водителю было плохо», — добавили в патрульной.
Мужчина был растерян и имел признаки инсульта. На место копы вызвали «скорую», оказали домедицинскую помощь и контролировали состояние водителя до приезда медиков.
Мужчину госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 18:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове копы помогли водителю грузовика, которому стало плохо за рулем.".