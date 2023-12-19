Терехов пояснив, чому мерія Харкова нічого не купує військовим

Мер Ігор Терехов розповів, як і чим мерія Харкова допомагає військовим частинам в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми перераховуємо кошти, як сьогодні – платіж 10 мільйонів гривень ми перерахували, і будемо перераховувати на військові частини. Ми домовились так, що ми даємо кошти. Ми не купуємо, купують військові, бо вони розуміють, що їм потрібно зараз, негайно потрібно. А ми виділяємо кошти. Від 1 січня 2023 року і по теперішній час ми передали військовим 494 мільйони гривень. І це кошти, це паливо, це матеріали, які необхідні військовим», – розповів Терехов.

«Коли з’явилася публікація (де Харківську міськради охарактеризували як таку, що не допомагає військовим – прим. ред.), наша славетна 92 бригада, якій ми допомагаємо грошима, була обурена тим, що трапилося. Дійсно, я вважаю, що це помилка, не хочу це коментувати більше», – розповів Терехов.