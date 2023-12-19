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Терехов объяснил, почему мэрия Харькова ничего не покупает военным

Общество 17:13   19.12.2023
Оксана Якушко
Терехов объяснил, почему мэрия Харькова ничего не покупает военным

Мэр Игорь Терехов рассказал, как и чем мэрия Харькова помогает военным частям в интервью Deutsche Welle.

«Мы перечисляем средства, как сегодня – платеж 10 миллионов гривен мы перечислили, и будем перечислять на воинские части. Мы договорились так, что мы даем деньги. Мы не покупаем, покупают военные, потому что понимают, что им нужно сейчас, немедленно нужно. А мы выделяем денежные средства. С 1 января 2023 года и по настоящее время мы передали военным 494 миллиона гривен. И это средства, это топливо, это материалы, необходимые военным», — рассказал Терехов.

«Когда появилась публикация (где Харьковский горсовет охарактеризовали как не помогающий военным – прим. ред.), наша знаменитая 92 бригада, которой мы помогаем деньгами, была возмущена случившимся. Действительно, я считаю, что это ошибка, не хочу это комментировать больше», – рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов рассказал, как и чем мэрия Харькова помогает военным частям в интервью Deutsche Welle.".