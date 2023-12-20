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Через аварію на залізниці спізнюється поїзд з Польщі до Харкова

Суспільство 15:55   20.12.2023
Вікторія Яковенко
Через аварію на залізниці спізнюється поїзд з Польщі до Харкова

Потяг «Перемишль – Харків» затримується через аварію на залізниці в Польщі.

Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по станції Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.

Затримуються щонайменше два потяги:

– 31 Запоріжжя – Перемишль,

– 74 Перемишль – Харків.

Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку «Укрзалізниці»  щодо необхідності стиковок з іншими потягами по території України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 15:55;

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