Через аварію на залізниці спізнюється поїзд з Польщі до Харкова
Потяг «Перемишль – Харків» затримується через аварію на залізниці в Польщі.
Як повідомили в АТ «Укрзалізниця», через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по станції Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.
Затримуються щонайменше два потяги:
– 31 Запоріжжя – Перемишль,
– 74 Перемишль – Харків.
Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку «Укрзалізниці» щодо необхідності стиковок з іншими потягами по території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяг «Перемишль – Харків» затримується через аварію на залізниці в Польщі.".