Live
  • Ср 20.12.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.32
  • EUR 40.92

Из-за аварии на железной дороге опаздывает поезд из Польши в Харьков

Общество 15:55   20.12.2023
Виктория Яковенко
Из-за аварии на железной дороге опаздывает поезд из Польши в Харьков

Поезд «Перемышль – Харьков» задерживается из-за аварии на железной дороге в Польше.

Как сообщили в АО «Укрзалізниця», из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по станции Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.

Задерживаются по меньшей мере два поезда:

— 31 Запорожье – Перемышль,
-74 Перемышль – Харьков.

Пассажиров харьковского поезда просят информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку «Укрзалізниці» о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.

Читайте также: На сутки в Харькове перекроют улицу: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
20.12.2023, 07:11
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке, зимние каникулы
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке, зимние каникулы
20.12.2023, 14:17
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
20.12.2023, 12:32
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова
Завтра начнет курсировать новый маршрут троллейбуса в центре Харькова
20.12.2023, 16:24

Новости по теме:

17:39
Около 28 тысяч потребителей без света из-за непогоды в Харьковской области
08:28
Терехов — про ледяной дождь в Харькове
07:54
Терехов заявил о серьезной аварии в Харькове, отключались котельные
18:35
В Харькове чествовали чернобыльцев: на какую помощь имеют право ликвидаторы
10:17
Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове

Вы читали новость: «Из-за аварии на железной дороге опаздывает поезд из Польши в Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд «Перемышль – Харьков» задерживается из-за аварии на железной дороге в Польше.".