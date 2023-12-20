Из-за аварии на железной дороге опаздывает поезд из Польши в Харьков
Поезд «Перемышль – Харьков» задерживается из-за аварии на железной дороге в Польше.
Как сообщили в АО «Укрзалізниця», из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по станции Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.
Задерживаются по меньшей мере два поезда:
— 31 Запорожье – Перемышль,
-74 Перемышль – Харьков.
Пассажиров харьковского поезда просят информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку «Укрзалізниці» о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, опаздывает, поезд, укрзалізниця, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд «Перемышль – Харьков» задерживается из-за аварии на железной дороге в Польше.".