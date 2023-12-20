Из-за аварии на железной дороге опаздывает поезд из Польши в Харьков

Поезд «Перемышль – Харьков» задерживается из-за аварии на железной дороге в Польше.

Как сообщили в АО «Укрзалізниця», из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по станции Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.

Задерживаются по меньшей мере два поезда:

— 31 Запорожье – Перемышль,

-74 Перемышль – Харьков.

Пассажиров харьковского поезда просят информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку «Укрзалізниці» о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.