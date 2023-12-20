На сутки в Харькове перекроют улицу: подробности

Движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого, возле дома №14, будет запрещено с 12:00 21 декабря по 12:00 22 декабря.

Причина – проведение ремонта магистральных трубопроводов КП «ХТС», сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по ул. Шота Руставели, Молочной, пр. Героев Харькова, площадью Защитников Украины и т.д.