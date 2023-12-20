На сутки в Харькове перекроют улицу: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого, возле дома №14, будет запрещено с 12:00 21 декабря по 12:00 22 декабря.
Причина – проведение ремонта магистральных трубопроводов КП «ХТС», сообщили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по ул. Шота Руставели, Молочной, пр. Героев Харькова, площадью Защитников Украины и т.д.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого, возле дома №14, будет запрещено с 12:00 21 декабря по 12:00 22 декабря.".