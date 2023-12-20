На добу у Харкові перекриють вулицю: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького, біля будинку №14, буде заборонений з 12:00 21 грудня по 12:00 22 грудня.
Причина – проведення ремонту магістральних трубопроводів КП «ХТМ», повідомили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Шота Руставелі, Молочною, пр. Героїв Харкова, майданом Захисників України та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького, біля будинку №14, буде заборонений з 12:00 21 грудня по 12:00 22 грудня.".