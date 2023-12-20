Скільки коштуватиме харчування учнів шкіл на день – мерія Харкова

У Харкові для школярів, які навчаються офлайн та учнів пільгових категорій у закладах професійної освіти затвердили вартість харчування на 2024 рік.

Відповідне рішення 20 грудня ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, повідомили у мерії.

Вартість харчування школярів у 2024 році становитиме до 25 грн на день, а учнів пільгових категорій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що входять до мережі навчальних закладів міста Харкова, – 60 грн.

Для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності щодня готуватимуть їжу вартістю до 52 грн (саму їжу роздають нужденним безкоштовно).