Скільки коштуватиме харчування учнів шкіл на день – мерія Харкова
Фото: Харківська міськрада
У Харкові для школярів, які навчаються офлайн та учнів пільгових категорій у закладах професійної освіти затвердили вартість харчування на 2024 рік.
Відповідне рішення 20 грудня ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, повідомили у мерії.
Вартість харчування школярів у 2024 році становитиме до 25 грн на день, а учнів пільгових категорій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що входять до мережі навчальних закладів міста Харкова, – 60 грн.
Для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності щодня готуватимуть їжу вартістю до 52 грн (саму їжу роздають нужденним безкоштовно).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові для школярів, які навчаються офлайн та учнів пільгових категорій у закладах професійної освіти затвердили вартість харчування на 2024 рік.".