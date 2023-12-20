Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове для школьников, которые учатся офлайн и учеников льготных категорий, в учреждениях профессионального образования утвердили стоимость питания на 2024 год.
Соответствующее решение 20 декабря принял исполнительный комитет Харьковского городского совета, сообщили в мэрии.
Стоимость питания школьников в 2024 году составит до 25 грн в день, а учеников льготных категорий в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, — 60 грн.
Для граждан, которые находятся под временной социальной защитой, на базе заведений общего среднего образования коммунальной формы собственности ежедневно будут готовить еду стоимостью до 52 грн (саму еду раздают нуждающимся бесплатно).
Читайте также: Харьковчан накормят на 700 миллионов: средства заложили в городском бюджете
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, мэрия, офлайн, питание, ученики, Харьков, школы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове для школьников, которые учатся офлайн и учеников льготных категорий, в учреждениях профессионального образования утвердили стоимость питания на 2024 год.".