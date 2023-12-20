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Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова

Общество 14:43   20.12.2023
Виктория Яковенко
Сколько будет стоить питание учеников школ в день – мэрия Харькова Фото: Харьковский горсовет

В Харькове для школьников, которые учатся офлайн и учеников льготных категорий, в учреждениях профессионального образования утвердили стоимость питания на 2024 год.

Соответствующее решение 20 декабря принял исполнительный комитет Харьковского городского совета, сообщили в мэрии.

Стоимость питания школьников в 2024 году составит до 25 грн в день, а учеников льготных категорий в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, — 60 грн.

Для граждан, которые находятся под временной социальной защитой, на базе заведений общего среднего образования коммунальной формы собственности ежедневно будут готовить еду стоимостью до 52 грн (саму еду раздают нуждающимся бесплатно).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове для школьников, которые учатся офлайн и учеников льготных категорий, в учреждениях профессионального образования утвердили стоимость питания на 2024 год.".