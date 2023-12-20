Солдат та лейтенант зіграли весілля на Харківщині (фото)
Радісна подія сталася в Дергачівській громаді на Харківщині. Одружилися захисники України із Сил тероборони.
“У Дергачівській громаді відбулося весілля між військовими 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ молодшим лейтенантом Сергієм Криворучком та старшим солдатом Катериною Юр’євою”, – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Він відзначив, що був на весіллі та особисто привітав молодих.
“Ви – справжній приклад для нашої молоді! Бажаю вашій родині найкращого на новому етапі життя”, – написав Задоренко у фейсбуці.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радісна подія сталася в Дергачівській громаді на Харківщині. Одружилися захисники України із Сил тероборони".