Солдат та лейтенант зіграли весілля на Харківщині (фото)

Радісна подія сталася в Дергачівській громаді на Харківщині. Одружилися захисники України із Сил тероборони.

“У Дергачівській громаді відбулося весілля між військовими 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ молодшим лейтенантом Сергієм Криворучком та старшим солдатом Катериною Юр’євою”, – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Він відзначив, що був на весіллі та особисто привітав молодих.

“Ви – справжній приклад для нашої молоді! Бажаю вашій родині найкращого на новому етапі життя”, – написав Задоренко у фейсбуці.