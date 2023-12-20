Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)

Радостное событие произошло в Дергачевской громаде на Харьковщине. Поженились защитники Украины из Сил теробороны.

«В Дергачевской громаде состоялась свадьба между военными 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ младшим лейтенантом Сергеем Криворучко и старшим солдатом Екатериной Юрьевой», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он сообщил, что присутствовал на свадьбе и лично поздравил молодых.

«Вы – настоящий пример для нашей молодежи! Желаю вашей семье всего лучшего на новом этапе жизни», — написал Задоренко в facebook.