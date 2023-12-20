Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)
Радостное событие произошло в Дергачевской громаде на Харьковщине. Поженились защитники Украины из Сил теробороны.
«В Дергачевской громаде состоялась свадьба между военными 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ младшим лейтенантом Сергеем Криворучко и старшим солдатом Екатериной Юрьевой», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Он сообщил, что присутствовал на свадьбе и лично поздравил молодых.
«Вы – настоящий пример для нашей молодежи! Желаю вашей семье всего лучшего на новом этапе жизни», — написал Задоренко в facebook.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дергачевская громада, задоренко, свадьба, тероборона;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Радостное событие произошло в Дергачевской громаде на Харьковщине. Поженились защитники Украины из Сил теробороны".