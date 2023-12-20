Live
  • Ср 20.12.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.32
  • EUR 40.92

Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)

Общество 10:30   20.12.2023
Оксана Горун
Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)

Радостное событие произошло в Дергачевской громаде на Харьковщине. Поженились защитники Украины из Сил теробороны.

«В Дергачевской громаде состоялась свадьба между военными 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ младшим лейтенантом Сергеем Криворучко и старшим солдатом Екатериной Юрьевой», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Свадьба лейтенанта и солдата на Харьковщине 3

Он сообщил, что присутствовал на свадьбе и лично поздравил молодых.

Свадьба лейтенанта и солдата на Харьковщине 5

«Вы – настоящий пример для нашей молодежи! Желаю вашей семье всего лучшего на новом этапе жизни», — написал Задоренко в facebook.

Читайте также: Сделал предложение на танке – воин 92 ОМБр впечатлил любимую (фото)

Свадьба лейтенанта и солдата на Харьковщине 2

Свадьба лейтенанта и солдата на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты
Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты
20.12.2023, 08:35
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке и не только, Генштаб
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке и не только, Генштаб
20.12.2023, 09:43
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
20.12.2023, 07:11
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
20.12.2023, 07:54
Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)
Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)
20.12.2023, 10:30
Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
20.12.2023, 10:45

Новости по теме:

15:24
Новый год со светом встретят жители еще пяти сел на Харьковщине (видео)
17:10
Два многоэтажных дома в Дергачах под Харьковом почти отстроили
22:09
Три дня будут выключать свет в селах Дергачевской громады на Харьковщине
15:13
В Харьковской области простились с погибшим на фронте пулеметчиком
14:51
Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото)

Вы читали новость: «Солдат и лейтенант сыграли свадьбу на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Радостное событие произошло в Дергачевской громаде на Харьковщине. Поженились защитники Украины из Сил теробороны".