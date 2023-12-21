Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня

У п’ятницю, 22 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Також прогнозують туман, видимість 200 – 500 метрів.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 2 до 7.

Вітер південний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.