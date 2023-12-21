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Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня

Суспільство 19:58   21.12.2023
Олена Нагорна
Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 22 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Також прогнозують туман, видимість 200 – 500 метрів.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 2 до 7.

Вітер південний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 19:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 22 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Також прогнозують туман, видимість 200 – 500 метрів.".