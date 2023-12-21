Днем — небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 22 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Также прогнозируют туман, видимость 200 — 500 метров.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 4 — 6 тепла.
По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 2 до 7.
Ветер южный, ночью 5 — 10 м/с, днем 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 22 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Также прогнозируют туман, видимость 200 — 500 метров.".