Днем — небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря

В пятницу, 22 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Также прогнозируют туман, видимость 200 — 500 метров.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 2 до 7.

Ветер южный, ночью 5 — 10 м/с, днем 7 — 12 м/с.