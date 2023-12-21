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Днем — небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря

Общество 19:58   21.12.2023
Елена Нагорная
Днем — небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря Фото: Василий Голосный

В пятницу, 22 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Также прогнозируют туман, видимость 200 — 500 метров.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 2 до 7.

Ветер южный, ночью 5 — 10 м/с, днем 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 19:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 22 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Также прогнозируют туман, видимость 200 — 500 метров.".