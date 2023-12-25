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ДТП у Харкові: постраждали п’ятеро людей, двоє були заблоковані в авто

Події 08:30   25.12.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: постраждали п’ятеро людей, двоє були заблоковані в авто

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про дві ДТП, які трапилися в Харківській області напередодні увечері.

У ДТП на вул. Ахсарова в Харкові постраждали п’ятеро людей. Двоє були заблоковані в машині.

“О 17:52 надзвичайники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення 2-х легковиків: “Toyota Yaris” і “Mitsubishi Lancer”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Заблоковані були пасажири “Toyota”. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічних ножиць вирізати передні двері. Так деблокували двох жінок 52 та 33 років.

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Також рятувальники повідомили про ДТП в області – на 23-му кілометрі автодороги “Зміїв-Харків” поблизу Водяного.

“Там вантажівка “КРАЗ” зіштовхнулась із легковиком “ВАЗ-2109”. Водій “дев’ятки” отримав травми та був заблокований всередині авто. Рятувальники визволили постраждалого і передали медикам швидкої”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про дві ДТП, які трапилися в Харківській області напередодні увечері".