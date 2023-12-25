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ДТП в Харькове: пострадали пять человек, двое были заблокированы в авто

Происшествия 08:30   25.12.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: пострадали пять человек, двое были заблокированы в авто

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о двух ДТП, которые случились в Харьковской области накануне вечером.

В ДТП на ул. Ахсарова в Харькове пострадали пять человек. Двое оказались заблокированы в машине.

«В 17:52 чрезвычайники 32-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на место столкновения двух легковушек: «Toyota Yaris» и «Mitsubishi Lancer», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Заблокированы были пассажиры «Toyota». Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц вырезать переднюю дверь. Так деблокировали двух женщин 52 и 33 лет.

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Также спасатели сообщили о ДТП в области — на 23-м километре автодороги «Змиев-Харьков» вблизи Водяного.

«Там грузовик «КРАЗ» столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2109″. Водитель девятки получил травмы и был заблокирован внутри авто. Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам скорой», — отметили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о двух ДТП, которые случились в Харьковской области накануне вечером".