ДТП в Харькове: пострадали пять человек, двое были заблокированы в авто
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о двух ДТП, которые случились в Харьковской области накануне вечером.
В ДТП на ул. Ахсарова в Харькове пострадали пять человек. Двое оказались заблокированы в машине.
«В 17:52 чрезвычайники 32-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на место столкновения двух легковушек: «Toyota Yaris» и «Mitsubishi Lancer», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Заблокированы были пассажиры «Toyota». Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц вырезать переднюю дверь. Так деблокировали двух женщин 52 и 33 лет.
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Также спасатели сообщили о ДТП в области — на 23-м километре автодороги «Змиев-Харьков» вблизи Водяного.
«Там грузовик «КРАЗ» столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2109″. Водитель девятки получил травмы и был заблокирован внутри авто. Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам скорой», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о двух ДТП, которые случились в Харьковской области накануне вечером".