Трагическое ДТП в Харькове: столкнулись мотоцикл и «Mercedes Benz»
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мотоциклиста в Харькове, сообщили в Нацполиции.
Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Холодногорских улиц и Робеспьера 23 декабря около 14:50.
57-летняя водитель «Mercedes Benz» при выполнении разворота слева выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kawasaki».
40-летний водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, мотоцикл, мужчина, Нацполция, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 22:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мотоциклиста в Харькове, сообщили в Нацполиции.".