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Трагическое ДТП в Харькове: столкнулись мотоцикл и «Mercedes Benz»

Происшествия 22:11   23.12.2023
Оксана Якушко
Трагическое ДТП в Харькове: столкнулись мотоцикл и «Mercedes Benz»

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мотоциклиста в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Холодногорских улиц и Робеспьера 23 декабря около 14:50.

57-летняя водитель «Mercedes Benz» при выполнении разворота слева выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kawasaki».

40-летний водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 22:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мотоциклиста в Харькове, сообщили в Нацполиции.".