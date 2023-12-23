Трагическое ДТП в Харькове: столкнулись мотоцикл и «Mercedes Benz»

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 40-летнего мотоциклиста в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Холодногорских улиц и Робеспьера 23 декабря около 14:50.

57-летняя водитель «Mercedes Benz» при выполнении разворота слева выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом «Kawasaki».

40-летний водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.