Трагічна ДТП у Харкові: зіткнулися мотоцикл і «Mercedes Benz»
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 40-річного мотоцикліста у Харкові, повідомили у Нацполіції.
Аварія сталася на нерегульованому перехресті вулиць Холодногірська та Робесп’єра 23 грудня близько 14:50.
57-річна кермувальниця «Mercedes Benz» при виконанні розвороту ліворуч виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з мотоциклом “Kawasaki”.
40-річний водій мотоцикла отримав не сумісні з життям травми та помер на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 22:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 40-річного мотоцикліста у Харкові, повідомили у Нацполіції.".