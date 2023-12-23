Трагічна ДТП у Харкові: зіткнулися мотоцикл і «Mercedes Benz»

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 40-річного мотоцикліста у Харкові, повідомили у Нацполіції.

Аварія сталася на нерегульованому перехресті вулиць Холодногірська та Робесп’єра 23 грудня близько 14:50.

57-річна кермувальниця «Mercedes Benz» при виконанні розвороту ліворуч виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з мотоциклом “Kawasaki”.

40-річний водій мотоцикла отримав не сумісні з життям травми та помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.