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Концерти у метро Харкова: хто і де виступає сьогодні

Суспільство 17:08   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Концерти у метро Харкова: хто і де виступає сьогодні Фото: Харківська міськрада

У метро Харкова триває концертний марафон «Разом до Перемоги!».

За даними Харківської міськради, сьогодні, 26 грудня, на станціях метрополітену виступатимуть артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка:

– На станції метро «Університет» – з 17:30 по 18:10,

– на станції метро «Історичний музей» – з 18:30 по 19:10.

У мерії додали, що творчі колективи виступатимуть у метро до 6 січня.

Читайте також: У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 17:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова триває концертний марафон «Разом до Перемоги!».".