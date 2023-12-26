Концерти у метро Харкова: хто і де виступає сьогодні

У метро Харкова триває концертний марафон «Разом до Перемоги!».

За даними Харківської міськради, сьогодні, 26 грудня, на станціях метрополітену виступатимуть артисти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка:

– На станції метро «Університет» – з 17:30 по 18:10,

– на станції метро «Історичний музей» – з 18:30 по 19:10.

У мерії додали, що творчі колективи виступатимуть у метро до 6 січня.