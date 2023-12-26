Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня

Общество 17:08   26.12.2023
Виктория Яковенко
Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня Фото: Харьковский горсовет

В метро Харькова проходит концертный марафон «Вместе к Победе!».

По данным Харьковского горсовета, сегодня, 26 декабря, на станциях метрополитена выступят артисты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко:

— На станции метро «Университет» — с 17:30 до 18:10,

— на станции метро «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.

В мэрии добавили, что творческие коллективы будут выступать в метро до 6 января.

Читайте также: В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
26.12.2023, 13:03
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
26.12.2023, 12:00
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
26.12.2023, 16:44
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК
«Работой их пока недоволен» — Залужный о ТЦК
26.12.2023, 18:10

Новости по теме:


Вы читали новость: «Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 17:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова проходит концертный марафон «Вместе к Победе!».".