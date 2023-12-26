Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня

В метро Харькова проходит концертный марафон «Вместе к Победе!».

По данным Харьковского горсовета, сегодня, 26 декабря, на станциях метрополитена выступят артисты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко:

— На станции метро «Университет» — с 17:30 до 18:10,

— на станции метро «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.

В мэрии добавили, что творческие коллективы будут выступать в метро до 6 января.