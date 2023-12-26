Концерты в метро Харькова: кто и где выступает сегодня
Фото: Харьковский горсовет
В метро Харькова проходит концертный марафон «Вместе к Победе!».
По данным Харьковского горсовета, сегодня, 26 декабря, на станциях метрополитена выступят артисты Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М. В. Лысенко:
— На станции метро «Университет» — с 17:30 до 18:10,
— на станции метро «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.
В мэрии добавили, что творческие коллективы будут выступать в метро до 6 января.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 17:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова проходит концертный марафон «Вместе к Победе!».".