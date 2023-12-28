Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині

Сертифікати на відпочинок передав Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов, повідомила ХОВА.

Обидві родини не залишали Куп’янськ від початку повномасштабного вторгнення. Продовжують працювати в місті і наразі. За ініціативи Афгана Салманова сім’ї зможуть відпочити та оздоровити дітей у Туреччині.