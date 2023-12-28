Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині
Сертифікати на відпочинок передав Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов, повідомила ХОВА.
Обидві родини не залишали Куп’янськ від початку повномасштабного вторгнення. Продовжують працювати в місті і наразі. За ініціативи Афгана Салманова сім’ї зможуть відпочити та оздоровити дітей у Туреччині.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Азербайджан, діти, куп'янск, почетный консул, Почётный консул Азербайджанской Республики, семья, сертификат, турция, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сертифікати на відпочинок передав Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов, повідомила ХОВА. ".