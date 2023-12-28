Live
  • Чт 28.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.62
  • EUR 41.63

Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині

Суспільство 11:02   28.12.2023
Оксана Якушко
Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині

Сертифікати на відпочинок передав Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов, повідомила ХОВА. 

Обидві родини не залишали Куп’янськ від початку повномасштабного вторгнення. Продовжують працювати в місті і наразі. За ініціативи Афгана Салманова сім’ї зможуть відпочити та оздоровити дітей у Туреччині.

Читайте також: Тяжкі бої на Куп’янщині: Синегубов повідомив, у якому разі оголосять евакуацію

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 27.12: Обстріл Вовчанська – жінка загинула, є поранені
Головні новини Харкова 27.12: Обстріл Вовчанська – жінка загинула, є поранені
28.12.2023, 11:14
Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині
Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині
28.12.2023, 11:02
За добу 20 ДТП сталося на Харківщині, 13 осіб травмовані
За добу 20 ДТП сталося на Харківщині, 13 осіб травмовані
28.12.2023, 10:32
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
28.12.2023, 09:44
У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС
У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС
28.12.2023, 08:53
Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”
Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”
27.12.2023, 18:46

Новини за темою:

19:55
Відновлення Харкова: Терехов запросив лютеран і будівельників Азербайджану
16:19
У мінування територій Карабаху та України спільні замовники у кремлі – ЗМІ

Ви читали новину: «Дві родини з дітьми із Куп’янська відпочинуть у Туреччині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 11:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сертифікати на відпочинок передав Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов, повідомила ХОВА. ".