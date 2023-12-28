Две семьи с детьми из Купянска отдохнут в Турции
Сертификаты на отдых в Турции передал Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщила ХОВА.
Обе семьи не покидали Купянск с начала полномасштабного вторжения. Продолжают работать в городе и сейчас. По инициативе Афгана Салманова семьи могут отдохнуть и оздоровить детей в Турции.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Азербайджан, діти, дети, купянск, почетный консул, Почётный консул Азербайджанской Республики, семья, сертификат, турция, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сертификаты на отдых в Турции передал Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщила ХОВА. ".