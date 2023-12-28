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Две семьи с детьми из Купянска отдохнут в Турции

Общество 11:02   28.12.2023
Оксана Якушко
Две семьи с детьми из Купянска отдохнут в Турции

Сертификаты на отдых в Турции передал Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщила ХОВА. 

Обе семьи не покидали Купянск с начала полномасштабного вторжения. Продолжают работать в городе и сейчас. По инициативе Афгана Салманова семьи могут отдохнуть и оздоровить детей в Турции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 11:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сертификаты на отдых в Турции передал Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщила ХОВА. ".