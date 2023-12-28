Две семьи с детьми из Купянска отдохнут в Турции

Сертификаты на отдых в Турции передал Почётный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов, сообщила ХОВА.

Обе семьи не покидали Купянск с начала полномасштабного вторжения. Продолжают работать в городе и сейчас. По инициативе Афгана Салманова семьи могут отдохнуть и оздоровить детей в Турции.