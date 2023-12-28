За добу 20 ДТП сталося на Харківщині, 13 осіб травмовані
Минулої доби в Харківській області сталося 20 ДТП, в яких 13 громадян отримали травми, 3 людини загинули, повідомили в Нацполіції.
26 грудня на автошляху “Харків-Охтирка” водій автомобіля “МАН” наїхав на пішохода. 36-річна жінка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку. Від отриманих травм вона померла на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Правоохоронці склали 4 адмінпротоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 10:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області сталося 20 ДТП, в яких 13 громадян отримали травми, 3 людини загинули, повідомили в Нацполіції.".