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За добу 20 ДТП сталося на Харківщині, 13 осіб травмовані

Події 10:32   28.12.2023
Оксана Якушко
За добу 20 ДТП сталося на Харківщині, 13 осіб травмовані

Минулої доби в Харківській області сталося 20 ДТП, в яких 13 громадян отримали травми, 3 людини загинули, повідомили в Нацполіції.

26 грудня на автошляху “Харків-Охтирка” водій автомобіля “МАН” наїхав на пішохода. 36-річна жінка йшла по узбіччю дороги в попутному напрямку. Від отриманих травм вона померла на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці склали 4 адмінпротоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області сталося 20 ДТП, в яких 13 громадян отримали травми, 3 людини загинули, повідомили в Нацполіції.".