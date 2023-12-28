За сутки 20 ДТП произошло в Харьковской области, 13 человек травмированы

За прошедшие сутки в Харьковской области произошло 20 ДТП, в которых 13 граждан получили травмы, 3 человека погибли, сообщили в Нацполиции.

26 декабря на автодороге «Харьков-Ахтырка» водитель автомобиля «МАН» сбил пешехода. 36-летняя женщина шла по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте. Следователи открыли уголовное производство.

Правоохранители составили 4 админпротокола в отношении водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения.