“Передноворічний салют” влаштували окупантам на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку в останній день 2023 року прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зруйнували спостережний пункт окупантів.

Влучний скид знищив ворожу позицію разом з особовим складом, повідомляють у Держприкордонслужбі.

“На Купʼянському напрямку аеророзвідники 15-го мобільного прикордонного загону виявили спостережний пункт ворога з особовим складом всередині та за допомогою ударних безпілотників передали окупантам запальні святкові подарунки“, – пишуть у телеграм-каналі бригади.

Відео: ДПСУ