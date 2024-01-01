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“Передноворічний салют” влаштували окупантам на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 22:31   01.01.2024
Олена Нагорна
“Передноворічний салют” влаштували окупантам на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку в останній день 2023 року прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зруйнували спостережний пункт окупантів.

Влучний скид знищив ворожу позицію разом з особовим складом, повідомляють у Держприкордонслужбі.

На Купʼянському напрямку аеророзвідники 15-го мобільного прикордонного загону виявили спостережний пункт ворога з особовим складом всередині та за допомогою ударних безпілотників передали окупантам запальні святкові подарунки“, – пишуть у телеграм-каналі бригади.

Відео: ДПСУ

Читайте також: Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку в останній день 2023 року прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зруйнували спостережний пункт окупантів.".