Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 38
  • EUR 42

«Предновогодний салют» устроили оккупантам на Купянском направлении (видео)

Общество 22:31   01.01.2024
Елена Нагорная
«Предновогодний салют» устроили оккупантам на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении в последний день 2023 года пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разрушили наблюдательный пункт оккупантов.

Точный сброс уничтожил вражескую позицию вместе с личным составом, сообщают в Госпогранслужбе.

«На Купянском направлении аэроразведчики 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили наблюдательный пункт врага с личным составом внутри и с помощью ударных беспилотников передали оккупантам зажигательные праздничные подарки», — пишут в Telegram-канале бригады.

Видео: ГПСУ

Читайте также: Под Jingle Bells: пограничники уничтожили склад БК на Харьковском направлении

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом
31.12.2023, 17:00
Ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
Ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
01.01.2024, 22:16
Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)
Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)
01.01.2024, 22:02
«Будет много критики»: прогноз для Украины на 2024-й от нумеролога из Харькова
«Будет много критики»: прогноз для Украины на 2024-й от нумеролога из Харькова
01.01.2024, 23:04
Главные новости Харькова 1.01: фронт, обстрелы, фейерверк в парке на Новый год
Главные новости Харькова 1.01: фронт, обстрелы, фейерверк в парке на Новый год
01.01.2024, 22:08
Удары по Харькову: количество поврежденных зданий возросло до девяноста (фото)
Удары по Харькову: количество поврежденных зданий возросло до девяноста (фото)
01.01.2024, 17:07

Новости по теме:

19:22
В двух местах пытались прорвать оборону на Харьковщине войска РФ — Генштаб
22:41
Восемь атак врага у Синьковки и авиаудар — сводка Генштаба по Харьковщине
19:48
65 FPV-дронов передали харьковской 92-й ОШБР им. Ивана Сирко
16:02
Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области
15:38
Дорогой комплекс наблюдения россиян «Муром-М» уничтожили под Купянском (видео)

Вы читали новость: ««Предновогодний салют» устроили оккупантам на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в последний день 2023 года пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разрушили наблюдательный пункт оккупантов.".