«Предновогодний салют» устроили оккупантам на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении в последний день 2023 года пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разрушили наблюдательный пункт оккупантов.

Точный сброс уничтожил вражескую позицию вместе с личным составом, сообщают в Госпогранслужбе.

«На Купянском направлении аэроразведчики 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили наблюдательный пункт врага с личным составом внутри и с помощью ударных беспилотников передали оккупантам зажигательные праздничные подарки», — пишут в Telegram-канале бригады.

Видео: ГПСУ