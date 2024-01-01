«Предновогодний салют» устроили оккупантам на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении в последний день 2023 года пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разрушили наблюдательный пункт оккупантов.
Точный сброс уничтожил вражескую позицию вместе с личным составом, сообщают в Госпогранслужбе.
«На Купянском направлении аэроразведчики 15-го мобильного пограничного отряда обнаружили наблюдательный пункт врага с личным составом внутри и с помощью ударных беспилотников передали оккупантам зажигательные праздничные подарки», — пишут в Telegram-канале бригады.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянское направление, пограничники, стальная граница, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в последний день 2023 года пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» разрушили наблюдательный пункт оккупантов.".