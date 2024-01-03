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Харківщина після обстрілів отримала допомогу від Житомирщини та Полтавщини

Суспільство 20:42   03.01.2024
Оксана Якушко
Харківщина після обстрілів отримала допомогу від Житомирщини та Полтавщини

Харківщина отримала будматеріали для усунення наслідків обстрілу від Житомирської та Полтавської областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перша фура з будматеріалами надійшла з Житомирської області. Для усунення наслідків обстрілів передали більш як 5 тисяч метрів² листів ОСБ. Ще один ваговоз із понад 900 листів незабаром приїде з Полтавщини.

Внаслідок ударів російських окупантів по середмістю Харкова в період з 29 грудня по 2 січня пошкоджено 138 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею винесло понад 3 000 вікон.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала будматеріали для усунення наслідків обстрілу від Житомирської та Полтавської областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".