Харківщина після обстрілів отримала допомогу від Житомирщини та Полтавщини

Харківщина отримала будматеріали для усунення наслідків обстрілу від Житомирської та Полтавської областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перша фура з будматеріалами надійшла з Житомирської області. Для усунення наслідків обстрілів передали більш як 5 тисяч метрів² листів ОСБ. Ще один ваговоз із понад 900 листів незабаром приїде з Полтавщини.

Внаслідок ударів російських окупантів по середмістю Харкова в період з 29 грудня по 2 січня пошкоджено 138 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею винесло понад 3 000 вікон.