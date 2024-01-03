Харківщина після обстрілів отримала допомогу від Житомирщини та Полтавщини
Харківщина отримала будматеріали для усунення наслідків обстрілу від Житомирської та Полтавської областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перша фура з будматеріалами надійшла з Житомирської області. Для усунення наслідків обстрілів передали більш як 5 тисяч метрів² листів ОСБ. Ще один ваговоз із понад 900 листів незабаром приїде з Полтавщини.
Внаслідок ударів російських окупантів по середмістю Харкова в період з 29 грудня по 2 січня пошкоджено 138 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею винесло понад 3 000 вікон.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: допомога, Житомирская область, Олег Синегубов, Полтавская область, стройматериалы, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 20:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина отримала будматеріали для усунення наслідків обстрілу від Житомирської та Полтавської областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".