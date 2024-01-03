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Харьковщина после обстрелов получила помощь от Житомирщины и Полтавщины

Общество 20:42   03.01.2024
Оксана Якушко
Харьковщина после обстрелов получила помощь от Житомирщины и Полтавщины

Харьковщина получила стройматериалы для устранения последствий обстрелов от Житомирской и Полтавской областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Первая фура со стройматериалами пришла из Житомирской области. Для устранения последствий обстрелов передали более 5 тысяч метров листов ОСБ. Еще один грузовик из более чем 900 листов в скором времени приедет с Полтавщины.

В результате ударов российских оккупантов по центру Харькова в период с 29 декабря по 2 января повреждено 138 многоквартирных домов. Взрывной волной вынесло более 3000 окон.

Читайте также: РФ ударила по Харькову С-300, повреждено образовательное учреждения – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила стройматериалы для устранения последствий обстрелов от Житомирской и Полтавской областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".