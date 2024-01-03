Харьковщина после обстрелов получила помощь от Житомирщины и Полтавщины
Харьковщина получила стройматериалы для устранения последствий обстрелов от Житомирской и Полтавской областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Первая фура со стройматериалами пришла из Житомирской области. Для устранения последствий обстрелов передали более 5 тысяч метров листов ОСБ. Еще один грузовик из более чем 900 листов в скором времени приедет с Полтавщины.
В результате ударов российских оккупантов по центру Харькова в период с 29 декабря по 2 января повреждено 138 многоквартирных домов. Взрывной волной вынесло более 3000 окон.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: допомога, Житомирская область, Олег Синегубов, Полтавская область, помощь, стройматериалы, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 20:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила стройматериалы для устранения последствий обстрелов от Житомирской и Полтавской областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".