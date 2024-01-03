Вибухи чутимуть мешканці Ізюмщини в Харківській області
ХОВА попередила жителів Ізюмщини про роботу саперів
«Увага! У селі Кам’янка Ізюмської тергромади з 12:30 до 13:00 відбуватиметься контрольований підрив вибухонебезпечного предмету», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Изюмщина, піротехнік, сапер, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 12:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА попередила жителів Ізюмщини про роботу саперів ".