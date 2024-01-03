Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.72

Взрывы будут слышать жители Изюмщины в Харьковской области

Происшествия 12:55   03.01.2024
Оксана Якушко
Взрывы будут слышать жители Изюмщины в Харьковской области

ХОВА предупредила жителей Изюмщины о работе саперов. 

«Внимание! В селе Каменка Изюмской тергромады с 12:30 до 13:00 будет происходить контролируемый подрыв взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Читайте также: Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
03.01.2024, 11:54
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
03.01.2024, 09:54
Главные новости Харькова 3.01: 28 раненых в больнице, взрывы в области
Главные новости Харькова 3.01: 28 раненых в больнице, взрывы в области
03.01.2024, 11:40
Туман, мокрый снег, гололед. Непогоду ожидают завтра на дорогах Харьковщины
Туман, мокрый снег, гололед. Непогоду ожидают завтра на дорогах Харьковщины
03.01.2024, 13:33
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
31.12.2023, 21:02
На Харьковщине запретили нырять в прорубь на Крещение
На Харьковщине запретили нырять в прорубь на Крещение
03.01.2024, 14:03

Новости по теме:

13:53
Машина для разминирования подорвалась на Харьковщине
11:42
Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины
13:50
Свет возвращают в село на Изюмщине, где электричества не было 1,5 года
09:32
Взрывы сегодня будут раздаваться на Изюмщине Харьковской области — ХОВА
13:12
РФ ударила тремя управляемыми авиабомбами по Изюмщине: повреждены пять домов

Вы читали новость: «Взрывы будут слышать жители Изюмщины в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 12:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА предупредила жителей Изюмщины о работе саперов. ".