Взрывы будут слышать жители Изюмщины в Харьковской области
ХОВА предупредила жителей Изюмщины о работе саперов.
«Внимание! В селе Каменка Изюмской тергромады с 12:30 до 13:00 будет происходить контролируемый подрыв взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.
Читайте также: Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Изюмщина, піротехнік, сапер, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы будут слышать жители Изюмщины в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 12:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА предупредила жителей Изюмщины о работе саперов. ".