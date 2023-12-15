Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)

Происшествия 20:36   15.12.2023
Оксана Якушко
Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео) The New York Times

Две саперные группы РФ хотели установить ночью в лесу на Купянском направлении инженерные заграждения, сообщили в телеграмм-канале Бутусов плюс.

«Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка открыли огонь и уничтожили четырех оккупантов», — говорится в сообщении.

Читайте также: Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал заместителем главы Верховного Суда

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
15.12.2023, 20:00
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
15.12.2023, 14:46
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
15.12.2023, 14:11
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Воины ВСУ отбили 8 атак возле Синьковки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
15.12.2023, 20:52

Новости по теме:

12:38
Марафон АТБ: ВСУ получают 240 пикапов, 470 дронов, медоборудование
11:16
Снайперы ССО уничтожили саперов РФ, минировавших лес под Купянском (видео)
15:40
«Десятки 200-х, 300-х»: что «беспокоит» врага на Купянском направлении – ВСУ
21:44
Сырский показал тяжелые бои на Харьковщине (видео)
11:22
Зеленский заявил об успехах ВСУ в 2023 году: оборона и море

Вы читали новость: «Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 20:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две саперные группы РФ хотели установить ночью в лесу на Купянском направлении инженерные заграждения, сообщили в телеграмм-канале Бутусов плюс.".