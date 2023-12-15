Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)
The New York Times
Две саперные группы РФ хотели установить ночью в лесу на Купянском направлении инженерные заграждения, сообщили в телеграмм-канале Бутусов плюс.
«Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка открыли огонь и уничтожили четырех оккупантов», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянское направление, ліс, лес, рф, сапер, снайпер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 20:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две саперные группы РФ хотели установить ночью в лесу на Купянском направлении инженерные заграждения, сообщили в телеграмм-канале Бутусов плюс.".