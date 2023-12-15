Снайперы ВСУ уничтожили саперов РФ, минировавших лес на Купянщине (видео)

Две саперные группы РФ хотели установить ночью в лесу на Купянском направлении инженерные заграждения, сообщили в телеграмм-канале Бутусов плюс.

«Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка открыли огонь и уничтожили четырех оккупантов», — говорится в сообщении.