Снайпери ЗСУ знищили саперів РФ, які мінували ліс на Куп’янщині (відео)
Дві саперні групи РФ хотіли встановити вночі в лісі на Куп’янському напрямку інженерні загородження, повідомили у телеграм-каналі Бутусов плюс.
«Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів», – йдеться в повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ЗСУ, купянское направление, ліс, рф, сапер, снайпер, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 20:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві саперні групи РФ хотіли встановити вночі в лісі на Куп’янському напрямку інженерні загородження, повідомили у телеграм-каналі Бутусов плюс.".