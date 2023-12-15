Снайпери ЗСУ знищили саперів РФ, які мінували ліс на Куп’янщині (відео)

Дві саперні групи РФ хотіли встановити вночі в лісі на Куп’янському напрямку інженерні загородження, повідомили у телеграм-каналі Бутусов плюс.

«Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів», – йдеться в повідомленні.