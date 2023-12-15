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Снайпери ЗСУ знищили саперів РФ, які мінували ліс на Куп’янщині (відео)

Події 20:36   15.12.2023
Оксана Якушко
Снайпери ЗСУ знищили саперів РФ, які мінували ліс на Куп’янщині (відео)

Дві саперні групи РФ хотіли встановити вночі в лісі на Куп’янському напрямку інженерні загородження, повідомили у телеграм-каналі Бутусов плюс.

«Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 20:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві саперні групи РФ хотіли встановити вночі в лісі на Куп’янському напрямку інженерні загородження, повідомили у телеграм-каналі Бутусов плюс.".