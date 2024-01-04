Туман і ожеледиця: синоптики прогнозують небезпечну погоду в Харкові 5 січня

На 5 січня в Харкові та області оголосили одразу кілька попереджень про небезпечні метеоявища. І водіям, і пішоходам треба бути обережними.

У Харкові 5 січня, за прогнозами Харківського регіонального центру гідрометеорології, йтиме мокрий сніг, що переходить у дощ. Також очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів. На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі буде до двох градусів морозу. Вдень – до двох тепла.

В області схожа погода – також сніг з дощем і туман. Ожеледиця на дорогах. Температура вночі подекуди буде до п’яти градусів морозу. Вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

У зв’язку з таким “набором” неприємних погодних факторів у регіоні оголосили І рівень небезпеки – “жовтий”.