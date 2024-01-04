Туман і ожеледиця: синоптики прогнозують небезпечну погоду в Харкові 5 січня
На 5 січня в Харкові та області оголосили одразу кілька попереджень про небезпечні метеоявища. І водіям, і пішоходам треба бути обережними.
У Харкові 5 січня, за прогнозами Харківського регіонального центру гідрометеорології, йтиме мокрий сніг, що переходить у дощ. Також очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів. На дорогах – ожеледиця та налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі буде до двох градусів морозу. Вдень – до двох тепла.
В області схожа погода – також сніг з дощем і туман. Ожеледиця на дорогах. Температура вночі подекуди буде до п’яти градусів морозу. Вдень – від 1° морозу до 4° тепла.
У зв’язку з таким “набором” неприємних погодних факторів у регіоні оголосили І рівень небезпеки – “жовтий”.
Читайте також: Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дождь, новини Харкова, погода, сніг, туман, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Туман і ожеледиця: синоптики прогнозують небезпечну погоду в Харкові 5 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 5 січня в Харкові та області оголосили одразу кілька попереджень про небезпечні метеоявища. І водіям, і пішоходам треба бути обережними".