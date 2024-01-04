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Туман и гололед: синоптики прогнозируют опасную погоду в Харькове 5 января

Общество 20:20   04.01.2024
Оксана Горун
Туман и гололед: синоптики прогнозируют опасную погоду в Харькове 5 января

На 5 января в Харькове и области объявили сразу несколько предупреждений об опасных метеоявлениях. И водителям, и пешеходам нужно быть аккуратными.

В Харькове 5 января, по прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Также ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров. На дорогах — гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет до двух градусов мороза. Днем — до двух тепла.

В области погода похожая — также снег с дождем и туман. Гололед на дорогах. Температура ночью местами будет до пяти градусов мороза. Днем — от 1° мороза до 4° тепла.

В связи с таким «набором» неприятных погодных факторов в регионе объявили І уровень опасности — «желтый».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 5 января в Харькове и области объявили сразу несколько предупреждений об опасных метеоявлениях. И водителям, и пешеходам нужно быть аккуратными".