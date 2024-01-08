Завтра на Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 9 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Протягом доби 9 січня по області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.