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Завтра на Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 13:27   08.01.2024
Вікторія Яковенко
Завтра на Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 9 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Протягом доби 9 січня по області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 13:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 9 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".