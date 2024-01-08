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Завтра на Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 13:27   08.01.2024
Виктория Яковенко
Завтра на Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 9 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение суток 9 января по области будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 9 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".