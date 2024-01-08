Завтра на Харьковщине снова будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 9 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение суток 9 января по области будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.